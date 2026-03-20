Atelier Spoken English La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Atelier Spoken English

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Tous les premiers mardis du mois, apprends à parler anglais en t’amusant grâce à des jeux ludiques !

Tous les premiers mardis du mois, apprends à parler anglais en t’amusant grâce à des jeux ludiques ! .

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 87 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Spoken English

Every first Tuesday of the month, learn to speak English and have fun doing it!

L’événement Atelier Spoken English Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tartas