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Atelier Spoken English La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Atelier Spoken English La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Atelier Spoken English La CoWo Pontonx-sur-l’Adour mardi 12 mai 2026.

Lieu : La CoWo

Adresse : 3 Rue de Pion

Ville : 40465 Pontonx-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pontonx-sur-l’Adour

Atelier Spoken English

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12 20:30:00

Date(s) :
2026-05-12

Tous les premiers mardis du mois, apprends à parler anglais en t’amusant grâce à des jeux ludiques !
Tous les premiers mardis du mois, apprends à parler anglais en t’amusant grâce à des jeux ludiques !   .

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 87 66 

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English : Atelier Spoken English

Every first Tuesday of the month, learn to speak English and have fun doing it!

L’événement Atelier Spoken English Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Tartas

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