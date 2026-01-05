Atelier Sport Seniors

Salle des fêtes Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Seniors à nous la Forme ! découverte et pratique d’activités physiques adaptées et ateliers de prévention.

9h-12h, salle des fêtes. Gratuit

Inscription à l’année

Conseil départemental, informations 06 30 96 10 72

Inscription en ligne https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

Seniors à nous la Forme ! découverte et pratique d’activités physiques adaptées et ateliers de prévention.

9h-12h, salle des fêtes. Gratuit

Inscription à l’année

Conseil départemental, informations 06 30 96 10 72

Inscription en ligne https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/ .

Salle des fêtes Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 96 10 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Sport Seniors

Seniors à nous la Forme! discover and practice adapted physical activities and prevention workshops.

9am-12pm, salle des fêtes. Free

Yearly registration

Conseil départemental, information: 06 30 96 10 72

Online registration: https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

L’événement Atelier Sport Seniors Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-12-30 par Vallée de l’Isle en Périgord