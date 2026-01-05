Atelier Sport Seniors Saint-Aquilin

Atelier Sport Seniors

Atelier Sport Seniors Saint-Aquilin mardi 3 février 2026.

Atelier Sport Seniors

Salle des fêtes Saint-Aquilin Dordogne

Seniors à nous la Forme ! découverte et pratique d’activités physiques adaptées et ateliers de prévention.

9h-12h, salle des fêtes. Gratuit
Inscription à l’année

Conseil départemental, informations 06 30 96 10 72
Inscription en ligne https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/
Salle des fêtes Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 96 10 72 

English : Atelier Sport Seniors

Seniors à nous la Forme! discover and practice adapted physical activities and prevention workshops.

9am-12pm, salle des fêtes. Free
Yearly registration

Conseil départemental, information: 06 30 96 10 72
Online registration: https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

