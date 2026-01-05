Atelier Sport Seniors Salle des fêtes Saint-Aquilin
Atelier Sport Seniors Salle des fêtes Saint-Aquilin mardi 24 février 2026.
Atelier Sport Seniors
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Seniors à nous la Forme ! découverte et pratique d’activités sportives adaptées et ateliers de prévention Santé.
9h-12h, salle des fêtes. Gratuit. Inscription à l’année.
Conseil départemental de la Dordogne, informations 06 30 96 10 72
Inscription en ligne https://demarches.dordogne.
Seniors à nous la Forme ! découverte et pratique d’activités sportives adaptées et ateliers de prévention Santé.
9h-12h, salle des fêtes. Gratuit. Inscription à l’année.
Conseil départemental de la Dordogne, informations 06 30 96 10 72
Inscription en ligne https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/ .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 96 10 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Sport Seniors
Seniors à nous la Forme! discover and practice adapted sports activities and health prevention workshops.
9am-12pm, salle des fêtes. Free admission. Yearly registration.
Conseil départemental de la Dordogne, information: 06 30 96 10 72
Online registration: https://demarches.dordogne.
L’événement Atelier Sport Seniors Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-12-30 par Vallée de l’Isle en Périgord