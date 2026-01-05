Atelier Sport Seniors Salle des fêtes Saint-Aquilin

Atelier Sport Seniors

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Aquilin Dordogne

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Seniors à nous la Forme ! découverte et pratique d’activités sportives adaptées et ateliers de prévention Santé.

9h-12h, salle des fêtes. Gratuit. Inscription à l’année.

Conseil départemental de la Dordogne, informations 06 30 96 10 72

Inscription en ligne https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

Inscription en ligne https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/ .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 96 10 72

English : Atelier Sport Seniors

Seniors à nous la Forme! discover and practice adapted sports activities and health prevention workshops.

9am-12pm, salle des fêtes. Free admission. Yearly registration.

Conseil départemental de la Dordogne, information: 06 30 96 10 72

Online registration: https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

