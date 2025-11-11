Atelier Sport seniors Saint-Léon-sur-l’Isle

Atelier Sport seniors

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Seniors à nous la Forme ! découverte et pratique d’activités sportives adaptées, ateliers de prévention Santé.

9h-12h, salle des fêtes

Gratuit. Inscription à l’année

Conseil départemental, informations 06 30 96 10 72

Inscription en ligne https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 96 10 72

English : Atelier Sport seniors

Seniors à nous la Forme! discover and practice adapted sports activities, health prevention workshops.

9am-12pm, salle des fêtes

Free admission. Yearly registration

Conseil départemental, information: 06 30 96 10 72

Online registration: https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

German : Atelier Sport seniors

Seniors à nous la Forme! entdeckung und Ausübung von angepassten sportlichen Aktivitäten, Workshops zur Gesundheitsprävention.

9h-12h, Festsaal

Kostenlos. Anmeldung für das ganze Jahr

Departementsrat, Informationen: 06 30 96 10 72

Online-Anmeldung: https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

Italiano :

Anziani in forma! scoprite e praticate attività sportive adattate e laboratori di prevenzione della salute.

9.00-12.00, sala delle feste

Ingresso libero. Iscrizione annuale

Consiglio dipartimentale, informazioni: 06 30 96 10 72

Iscrizione online: https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

Espanol : Atelier Sport seniors

Mayores en forma descubra y practique actividades deportivas adaptadas y talleres de prevención de la salud.

9.00-12.00 h, sala de fiestas

Entrada gratuita. Inscripción anual

Conseil départemental, información: 06 30 96 10 72

Inscripción en línea: https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

