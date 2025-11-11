Atelier Sport seniors Saint-Léon-sur-l’Isle
Atelier Sport seniors Saint-Léon-sur-l’Isle mardi 13 janvier 2026.
Atelier Sport seniors
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
2026-01-13
Seniors à nous la Forme ! découverte et pratique d’activités sportives adaptées, ateliers de prévention Santé.
9h-12h, salle des fêtes
Gratuit. Inscription à l’année
Conseil départemental, informations 06 30 96 10 72
Inscription en ligne https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 96 10 72
English : Atelier Sport seniors
Seniors à nous la Forme! discover and practice adapted sports activities, health prevention workshops.
9am-12pm, salle des fêtes
Free admission. Yearly registration
Conseil départemental, information: 06 30 96 10 72
Online registration: https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/
German : Atelier Sport seniors
Seniors à nous la Forme! entdeckung und Ausübung von angepassten sportlichen Aktivitäten, Workshops zur Gesundheitsprävention.
9h-12h, Festsaal
Kostenlos. Anmeldung für das ganze Jahr
Departementsrat, Informationen: 06 30 96 10 72
Online-Anmeldung: https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/
Italiano :
Anziani in forma! scoprite e praticate attività sportive adattate e laboratori di prevenzione della salute.
9.00-12.00, sala delle feste
Ingresso libero. Iscrizione annuale
Consiglio dipartimentale, informazioni: 06 30 96 10 72
Iscrizione online: https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/
Espanol : Atelier Sport seniors
Mayores en forma descubra y practique actividades deportivas adaptadas y talleres de prevención de la salud.
9.00-12.00 h, sala de fiestas
Entrada gratuita. Inscripción anual
Conseil départemental, información: 06 30 96 10 72
Inscripción en línea: https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/
