ATELIER SPRAY AÉROSOL

Lieu communiqué à l’inscription Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27

Atelier street art 13ARTS

Venez découvrir l’association locale et la résidence artistique 13ARTS et vous initier à la technique du spray aérosol avec pochoir grand format.

En extérieur. Annulation et report possible si mauvaise condition météorologique.

Conception d’atelier sur-mesure en fonction des besoins (objectif, type de public, nombre de personnes, événement, durée, thème…)

Différentes pratiques possibles spray aérosol, acrylique au pinceau et rouleau, collage, feutre, mosaïque…

Plusieurs supports envisageables mur, toile, meuble…



Durée 1h30

1 atelier 40€ personne

3 ateliers 100€ personne

4 ateliers 130€/ personne

5 ateliers 160€ personne

Pour bénéficier du tarif dégressif à partir de 3 ateliers, contactez directement l’association. .

Lieu communiqué à l’inscription Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 97 66 16 13arts.asso@gmail.com

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English :

L’événement ATELIER SPRAY AÉROSOL Paimbœuf a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint Brevin