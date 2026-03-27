ATELIER SPRAY AÉROSOL Paimbœuf
ATELIER SPRAY AÉROSOL Paimbœuf mercredi 1 avril 2026.
ATELIER SPRAY AÉROSOL
Lieu communiqué à l’inscription Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 11:30:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-08 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27
Atelier street art 13ARTS
Venez découvrir l’association locale et la résidence artistique 13ARTS et vous initier à la technique du spray aérosol avec pochoir grand format.
En extérieur. Annulation et report possible si mauvaise condition météorologique.
Conception d’atelier sur-mesure en fonction des besoins (objectif, type de public, nombre de personnes, événement, durée, thème…)
Différentes pratiques possibles spray aérosol, acrylique au pinceau et rouleau, collage, feutre, mosaïque…
Plusieurs supports envisageables mur, toile, meuble…
Durée 1h30
1 atelier 40€ personne
3 ateliers 100€ personne
4 ateliers 130€/ personne
5 ateliers 160€ personne
Pour bénéficier du tarif dégressif à partir de 3 ateliers, contactez directement l’association. .
Lieu communiqué à l’inscription Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 97 66 16 13arts.asso@gmail.com
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English :
L’événement ATELIER SPRAY AÉROSOL Paimbœuf a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint Brevin
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