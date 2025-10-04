Atelier Sprite Comics Espace Philippe Auguste Vernon

Atelier Sprite Comics

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Un atelier pour créer des BD numériques à partir de jeux vidéos. Laissez libre-court à votre imagination en dépassant les contraintes du dessin ! À partir du collège.

Un atelier pour les ados, découvrez la réalisation de sprite comics des BD numériques constituées de personnages et décors directement issus de jeux vidéos.

Aucun niveau en dessin n’est requis pour donner vie à ses histoires dans des univers familiers ou totalement réinventés. Pour celles et ceux qui aiment bricoler les mots et/ou les images.

Conditions A partir de la 6ème

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

