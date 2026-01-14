Atelier Sprite Comics Médiathèque de Vernon Vernon
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Atelier Sprite Comics
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 16:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Un atelier pour créer des BD numériques à partir de jeux vidéos. Laissez libre-court à votre imagination en dépassant les contraintes du dessin ! À partir du collège.
Un atelier pour les ados, découvrez la réalisation de sprite comics : des BD numériques constituées de personnages et décors directement issus de jeux vidéos.
Aucun niveau en dessin n’est requis pour donner vie à ses histoires dans des univers familiers ou totalement réinventés. Pour celles et ceux qui aiment bricoler les mots et/ou les images. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Atelier Sprite Comics
L’événement Atelier Sprite Comics Vernon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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