Atelier Sprite Comics Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Atelier Sprite Comics

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 16:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Un atelier pour créer des BD numériques à partir de jeux vidéos. Laissez libre-court à votre imagination en dépassant les contraintes du dessin ! À partir du collège.

Un atelier pour les ados, découvrez la réalisation de sprite comics : des BD numériques constituées de personnages et décors directement issus de jeux vidéos.

Aucun niveau en dessin n’est requis pour donner vie à ses histoires dans des univers familiers ou totalement réinventés. Pour celles et ceux qui aiment bricoler les mots et/ou les images. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Atelier Sprite Comics

L’événement Atelier Sprite Comics Vernon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération