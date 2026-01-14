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AGENDA · Vernon

Atelier Sprite Comics Médiathèque de Vernon Vernon

samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque de Vernon
Adresse
12 avenue Victor Hugo
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Atelier Sprite Comics

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 16:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Un atelier pour créer des BD numériques à partir de jeux vidéos. Laissez libre-court à votre imagination en dépassant les contraintes du dessin ! À partir du collège.

Un atelier pour les ados, découvrez la réalisation de sprite comics : des BD numériques constituées de personnages et décors directement issus de jeux vidéos.
Aucun niveau en dessin n’est requis pour donner vie à ses histoires dans des univers familiers ou totalement réinventés. Pour celles et ceux qui aiment bricoler les mots et/ou les images.   .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Atelier Sprite Comics

L’événement Atelier Sprite Comics Vernon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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