Atelier Sreet Art Médiathèque de Longny-les-Villages Longny les Villages

Atelier Sreet Art Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Longny-les-Villages Orne

A partir de 9 ans, sur réservation

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Venez décoder un graffiti, élaborer votre tag, réaliser un lettrage en 2D et 3D, créer un pochoir et bien d’autres jeux après avoir visité l’exposition avec notre livret jeu pour permettre une compréhension active de l’exposition !

Chaque participant pourra repartir avec ses créations.

Médiathèque de Longny-les-Villages 6 Rue Eugène Cordier Longny-au-perche Longny les Villages 61290 Longny-au-Perche Orne Normandie 0233255654 https://mediahautsduperche.fr/index.php https://www.facebook.com/MediasHautsPerche Parking sur la place de l’église

©Hauts du perche