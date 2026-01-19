Atelier Stage clown Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy

Atelier Stage clown

Une journée pour découvrir l’univers du clown, ce joueur à la fois sensible, libre et singulier. À travers des jeux corporels, des improvisations simples et une approche ludique du masque (le plus petit du monde le nez rouge), nous explorerons ce qui nous rend vivants, uniques, et touchants. Le cœur du travail être pleinement là, dans l’instant, à l’écoute de nos sensations, des autres, et de ce qui surgit. On apprendra à accueillir les silences, les ratés, les accidents — non pas comme des erreurs, mais comme des occasions de jeu.

Un temps pour goûter la liberté d’oser, le plaisir de ne pas savoir, et la joie d’être exactement là où l’on est.

Cet atelier s’adresse aussi bien à des débutant·e·s curieux·ses qu’à des personnes ayant déjà pratiqué l’art du clown. Accessible dès 18 ans.Tout public

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme CCAM Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

A day to discover the world of the clown, that sensitive, free and singular player. Through body games, simple improvisations and a playful approach to the mask (the world’s smallest: the red nose), we’ll explore what makes us alive, unique and touching. The core of our work: to be fully present, in the moment, listening to our sensations, to others, and to what arises. We’ll learn to welcome silences, missteps, accidents? not as mistakes, but as opportunities for play.

A time to taste the freedom of daring, the pleasure of not knowing, and the joy of being exactly where you are.

This workshop is designed for both curious beginners and those who have already practiced the art of clowning. Open to participants aged 18 and over.

