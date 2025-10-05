Atelier stage de modelage Prudhomat
Atelier stage de modelage Prudhomat dimanche 5 octobre 2025.
Atelier stage de modelage
62 route du château Bonneviole Prudhomat Lot
Tarif : – – 150 EUR
Prise de contact avec l’argile en vue de modeler une pièce, un personnage ou un animal selon votre imaginaire. Modeler, creuser, décorer à l’aide de pigments ou de barbotine avant cuisson
Repas partagé
Tout public
Sur réservation .
62 route du château Bonneviole Prudhomat 46130 Lot Occitanie +33 6 32 13 43 52
English :
Make contact with clay to model a piece, a character or an animal according to your imagination
German :
Kontaktaufnahme mit Ton mit dem Ziel, ein Werkstück, eine Figur oder ein Tier nach Ihrer Vorstellung zu modellieren
Italiano :
Prendete contatto con l’argilla per modellare un pezzo, un personaggio o un animale secondo la vostra immaginazione
Espanol :
Toma contacto con la arcilla para modelar una pieza, un personaje o un animal según tu imaginación
