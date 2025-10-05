Atelier stage de modelage Prudhomat

Atelier stage de modelage

Atelier stage de modelage Prudhomat dimanche 5 octobre 2025.

Atelier stage de modelage

62 route du château Bonneviole Prudhomat Lot

Tarif : – – 150 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 14:30:00
fin : 2025-10-05

Date(s) :
2025-10-05

Prise de contact avec l’argile en vue de modeler une pièce, un personnage ou un animal selon votre imaginaire
Prise de contact avec l’argile en vue de modeler une pièce, un personnage ou un animal selon votre imaginaire. Modeler, creuser, décorer à l’aide de pigments ou de barbotine avant cuisson
Repas partagé
Tout public
Sur réservation   .

62 route du château Bonneviole Prudhomat 46130 Lot Occitanie +33 6 32 13 43 52 

English :

Make contact with clay to model a piece, a character or an animal according to your imagination

German :

Kontaktaufnahme mit Ton mit dem Ziel, ein Werkstück, eine Figur oder ein Tier nach Ihrer Vorstellung zu modellieren

Italiano :

Prendete contatto con l’argilla per modellare un pezzo, un personaggio o un animale secondo la vostra immaginazione

Espanol :

Toma contacto con la arcilla para modelar una pieza, un personaje o un animal según tu imaginación

L’événement Atelier stage de modelage Prudhomat a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Vallée de la Dordogne