Atelier stage Papier mâché Viglain

Salle des Sabotiers Viglain Loiret
Début : Mercredi 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 12:00:00
2025-10-29
Pour les vacances de la Toussaint, Pauline vous accueille pour un stage de création de votre propre sculpture en papier mâché !
2 séances sont nécessaires = premier jour création de la structure + première couche | deuxième jour finition + peinture + personnalisation. 30 .
Salle des Sabotiers Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 75 54 85 pauline.brideron@live.fr
