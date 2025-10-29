Atelier stage Papier mâché Viglain

Atelier stage Papier mâché Viglain mercredi 29 octobre 2025.

Atelier stage Papier mâché

Salle des Sabotiers Viglain Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Pour les vacances de la Toussaint, Pauline vous accueille pour un stage de création de votre propre sculpture en papier mâché !

2 séances sont nécessaires = premier jour création de la structure + première couche | deuxième jour finition + peinture + personnalisation. 30 .

Salle des Sabotiers Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 75 54 85 pauline.brideron@live.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier stage Papier mâché Viglain a été mis à jour le 2025-10-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE