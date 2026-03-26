Atelier stage peinture collage Papillon de soie Pau

Atelier stage peinture collage

Papillon de soie 11bis place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-07

TOUT le MATÉRIEL EST FOURNI (pas de frais supplémentaires)

6 enfants maximum séance sur inscription .

Papillon de soie 11bis place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 14 33 22

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English : Atelier stage peinture collage

L’événement Atelier stage peinture collage Pau a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pau