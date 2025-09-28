Atelier Staj Dañs Stage de Danse du Littoral Ti ar Vro Saint-Brieuc

Atelier Staj Dañs Stage de Danse du Littoral Ti ar Vro Saint-Brieuc dimanche 28 septembre 2025.

Atelier Staj Dañs Stage de Danse du Littoral

Ti ar Vro 138 Rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Andre Arhuero viendra nous enseigner près de 20 danses du littoral breton historique sur un après-midi, en partant de Dol, pour aller jusqu’à la côte atlantique via le Penthièvre, le Goëlo, le Trégor, le pays Pagan, Plougastel, Châteaulin, le pays Glazik, Bigouden, Aven. Ce nouveau concept dynamique s’appelle Koroll-Mor GR34, et a fait l’objet d’une tournée réussie pendant l’été 2025 dans plusieurs villes de Bretagne.

Sur inscription. .

Ti ar Vro 138 Rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Staj Dañs Stage de Danse du Littoral Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-19 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme