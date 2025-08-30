Atelier Staj Dañs Stage de Danse du Pays de Dol Ti ar Vro Saint-Brieuc

Atelier Staj Dañs Stage de Danse du Pays de Dol Ti ar Vro Saint-Brieuc samedi 30 août 2025.

Ti ar Vro 138 Rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 17:30:00

2025-08-30

L’association Dañs ha Kan e Lanvrieg vous propose pour cette rentrée un atelier de danse sur le Pays de Dol dont Bazouges. Avec Joseph Denoual.

Il est recommandé de venir avec ses chaussures de danses. Sur inscription. .

Ti ar Vro 138 Rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

