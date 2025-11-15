Atelier Staj Dañs Stage de Danse Pays de l’Oust Ti ar Vro Saint-Brieuc
Atelier Staj Dañs Stage de Danse Pays de l'Oust Ti ar Vro Saint-Brieuc samedi 15 novembre 2025.
Ti ar Vro 138 Rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d'Armor
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
2025-11-15
L’association invite un danseur, référent local, pour nous enseigner les danses du pays de l’Oust l’avant-deux de Saint-Martin, ou les avant-deux comme disaient les anciens du coin, la violette, la boulangère et le rond de Saint-Vincent sur Oust. Il est recommandé de venir avec ses chaussures de danses. Sur inscription. .
Ti ar Vro 138 Rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91
