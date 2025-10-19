Atelier Staj Dañs Stage de Danse Terroir Rouzig et Kernevodez Ti ar Vro Saint-Brieuc

Ti ar Vro 138 Rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Venez au prochain stage de l’association pour apprendre la gavotte et le jabadao du pays Rouzig (mode Chateaulin), la dérobée de Brasparts et la gavotte de Kernevodez (région autour de Daoulas) avec Arnaud Couloigner, danseur, moniteur animateur de ces terroirs. Apport du pique nique par les stagiaires. Il est recommandé de venir avec ses chaussures de danses. Sur inscription. .

Ti ar Vro 138 Rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

