Atelier « Stars des trottoirs » Quai Souchet Libourne

Manifestation libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’École des Naturalistes d’Aquitaine vous propose de partir à la découverte des plantes sauvages de la ville de Libourne.

Les casques verts de l’ENA vous initieront à ce patrimoine naturel peu connu à travers différents ateliers et activités ouverts à tous de 7 ans à 107 ans !

Qui sont ces herbes folles qui poussent entre nos pavés? Pourquoi s’obstinent-elles à coloniser nos trottoirs? Quels sont leurs supers-pouvoirs? Autant de questions qui seront abordées de manière ludique et pédagogique pour le plus grand bonheur des passants.

Car oui, les plantes sauvages font aussi partie du patrimoine de nos villes !

Quai Souchet 12 quai Souchet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.57.51.15.06

Journées européennes du patrimoine 2025

© ENA