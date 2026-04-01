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Atelier Sténopé Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Atelier Sténopé Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Micro-Folie et FabLab de Scaër

Adresse : 3 Rue Louis Pasteur

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Atelier Sténopé

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Le sténopé reprend le principe de la camera obscura littéralement chambre noire , et lui ajoute un dispositif de capture de l’image une surface photosensible. Avec un simple appareil réalisé en carton figez votre première photo grâce à la force de la lumière. (Prévoir un vêtement qui ne craint pas les salissures).
À partir de 6 ans, sur inscription.   .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

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English : Atelier Sténopé

L’événement Atelier Sténopé Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS