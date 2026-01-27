Atelier Step Coaching Transfo Douvres-la-Délivrande

Atelier Step Coaching

Un atelier cocooning et bienveillant, pour une douce entrée dans le week-end

A la rencontre de nos besoins!

Un atelier cocooning et bienveillant, pour une douce entrée dans le week-end.

Coluche disait dans un de ses sketchs: Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, je te dirais comment t’en passer.

Etre au plus près de ses besoins, les verbaliser à soi-même, à l’autre, pour qu’il soit entendu et pris en considération n’est pas chose aisée.

Dans cet atelier, mieux que des résolutions non tenues, nous irons nommer nos besoins de ce début d’année et identifier un plan d’action pour les satisfaire.

Prêt à venir vous écouter et entrer en contact avec vos besoins. A venir vous poser et prendre un temps pour vous.

Un cadeau à s’offrir ou à offrir! .

Transfo 5 rue Philippe Lebon Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 6 47 49 59 63 ad.stepcoaching@gmail.com

English : Atelier Step Coaching

A cocooning and caring workshop, for a gentle start to the weekend

