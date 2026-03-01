Atelier Stop aux trous et accrocs Châteauroux
Atelier Stop aux trous et accrocs Châteauroux samedi 14 mars 2026.
Atelier Stop aux trous et accrocs
9 Rue Bertrand Châteauroux Indre
Tarif : 29 – 29 – EUR
Venez réparer un vêtement !
Durée de l’atelier 2h15
Accessible aux débutants, veuillez apporter un vêtement à réparer ! 29 .
9 Rue Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18
English :
Come and repair a garment!
