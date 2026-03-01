Atelier Stop aux trous et accrocs Châteauroux

Atelier Stop aux trous et accrocs

Atelier Stop aux trous et accrocs Châteauroux samedi 14 mars 2026.

Atelier Stop aux trous et accrocs

9 Rue Bertrand Châteauroux Indre

Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Venez réparer un vêtement !
Durée de l’atelier 2h15
Accessible aux débutants, veuillez apporter un vêtement à réparer ! 29  .

9 Rue Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and repair a garment!

L’événement Atelier Stop aux trous et accrocs Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme

Prochains événements à Châteauroux