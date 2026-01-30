Atelier stop-motion à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Atelier stop-motion à la Médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-28

Donnez vie à vos histoires image par image en venant vous initier à la technique de réalisation d’un film d’animation.

A partir de 11 ans

Sur inscription au 05.49.16.58.75 .

