Atelier stop-motion à la Médiathèque La Ronde des Mots Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche

Atelier stop-motion à la Médiathèque La Ronde des Mots

Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Donnez vie à vos histoires image par image en venant vous initier à la technique de réalisation d’un film d’animation.

A partir de 11 ans

Sur inscription au 05 49 05 36 09 .

Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

