Atelier stop-motion à la Médiathèque La Ronde des Mots Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche
Atelier stop-motion à la Médiathèque La Ronde des Mots Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche samedi 7 mars 2026.
Atelier stop-motion à la Médiathèque La Ronde des Mots
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Donnez vie à vos histoires image par image en venant vous initier à la technique de réalisation d’un film d’animation.
A partir de 11 ans
Sur inscription au 05 49 05 36 09 .
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier stop-motion à la Médiathèque La Ronde des Mots
L’événement Atelier stop-motion à la Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Haut Val De Sèvre