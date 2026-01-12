Atelier Stop-motion à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin
Atelier Stop-motion à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin samedi 14 février 2026.
Atelier Stop-motion à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO®
14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 17:30:00
Date(s) :
2026-02-14
DONNEZ VIE À VOS BRIQUES !
Initiez-vous à la technique cinématographique du Stop-Motion. Animez image par image le Nasa Mars Rover Perseverance ou la planète Terre et la Lune en rotation selon les saisons autour du Soleil.
Petits cinéastes en herbe ou grands rêveurs, venez créer votre propre mini-film en LEGO scénarios, décors, prises de vue… et action !
À partir de 10 ans
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Samedi 14 février 2026 de 14h30 à 17h30
4 personnes par session
6 sessions de 30 min
Tarif droit d’entrée du jour.
14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 97 64
English :
BRING YOUR BRICKS TO LIFE!
Learn the cinematic technique of Stop-Motion. Bring the Nasa Mars Rover Perseverance to life frame by frame, or the planet Earth and Moon as they rotate seasonally around the Sun.
Whether you’re a budding filmmaker or an avid dreamer, come and create your own LEGO mini-film: script, set, shot? and action!
Ages 10 and up
Accessible to people with reduced mobility
Saturday, February 14, 2026 from 2.30 p.m. to 5.30 p.m
4 people per session
6 sessions of 30 min
Price: daily admission fee.
L’événement Atelier Stop-motion à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-12 par OT du Saint-Quentinois