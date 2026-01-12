Atelier Stop-motion à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin

Atelier Stop-motion à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO®

DONNEZ VIE À VOS BRIQUES !

Initiez-vous à la technique cinématographique du Stop-Motion. Animez image par image le Nasa Mars Rover Perseverance ou la planète Terre et la Lune en rotation selon les saisons autour du Soleil.

Petits cinéastes en herbe ou grands rêveurs, venez créer votre propre mini-film en LEGO scénarios, décors, prises de vue… et action !

À partir de 10 ans

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Samedi 14 février 2026 de 14h30 à 17h30

4 personnes par session

6 sessions de 30 min

Tarif droit d’entrée du jour.

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

English :

BRING YOUR BRICKS TO LIFE!

Learn the cinematic technique of Stop-Motion. Bring the Nasa Mars Rover Perseverance to life frame by frame, or the planet Earth and Moon as they rotate seasonally around the Sun.

Whether you’re a budding filmmaker or an avid dreamer, come and create your own LEGO mini-film: script, set, shot? and action!

Ages 10 and up

Accessible to people with reduced mobility

Saturday, February 14, 2026 from 2.30 p.m. to 5.30 p.m

4 people per session

6 sessions of 30 min

Price: daily admission fee.

