Atelier stop motion : Anime ton animal préféré, La Halle des Épinettes, Issy-les-Moulineaux

Atelier stop motion : Anime ton animal préféré Dimanche 15 février, 14h00 La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine

Accès libre en continu, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00

Dans le cadre de la manifestation départementale La science se livre, la Halle des Épinettes vous propose d’aborder la culture scientifique au cinéma à travers la philosophie et l’ornithologie. Avec le réseau Issy-Nature, elle vous accueille pour un atelier Anime ton doudou :

Anime ton doudou : atelier stop motion en continu

dimanche 15 février 2026 entre 14 h et 18 h, en famille dès 3 ans

La pixilation, quel drôle de nom ! En fait c’est tout simple : en reprenant le système de l’image par image, on anime un objet (doudou, jouet…) et entre chaque mouvement, on prend une photo. Pour cet atelier, il suffit d’un peu de patience mais aussi d’objets divers qui prennent vie le temps d’un après-midi.

N’oubliez pas d’amener vos doudous ou jouets préférés. Accompagnés par des professionnels, vous passerez 10 minutes à les animer.

Les participants recevront par courriel le film qui sera le résultat des contributions de chacun.

L’association Ateliers DAM a pour but de faire découvrir les marionnettes animées et créer des films avec des professionnels. L’association organise des ateliers ponctuels et un événement phare annuel : le Karamove.

https://youtu.be/YHnI5N82yxA

En parallèle, dimanche 15 février de 15 h à 16 h : un ciné-concert, composé d’un programme de courts métrages mis en musique et accompagnés en live au piano par Cyrille Aufaure.

La science se livre, initiée par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, vise de manière ludique et éducative à développer des actions scientifiques pour le grand public, susciter des vocations et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la recherche actuelle. Pour cette 30ème édition, la manifestation est placée sous le signe de l’imaginaire.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes [{« link »: « https://www.hauts-de-seine.fr/lascienceselivre »}, {« link »: « https://www.clavim.asso.fr/reseau-issy-nature/ »}, {« link »: « https://ateliers-dam.com/ »}, {« data »: {« author »: « DAM Ateliers », « cache_age »: 86400, « description »: « Premiu00e8re intervention de DAM avec l’association CLAVIM au sein de la Halle des Epinettes u00e0 Issy-les-Moulineaux en mars 2022 lors de la fu00eate du court mu00e9trage.nMerci aux petits et grands pour cet ateliers qui exprime pleins de belles idu00e9es !nnMusique de LBB – Feel Good », « type »: « video », « title »: « DAM-03-2022 – Animondoudou – La Halles des Epinettes u00e0 Issy les Moulineaux », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YHnI5N82yxA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YHnI5N82yxA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCusbbyL2ZTu_yDO7WrXPQaw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/YHnI5N82yxA »}, {« link »: « https://openagenda.com/halledesepinettes/events/cine-concert-love-la-princesse-et-le-rossignol?cl=fr »}] La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Atelier-découverte en continu avec son animal en peluche ou en jouet, en famille et en libre accès dès 3 ans CLAVIM La Halle des Épinettes

© Halle des Epinettes