Atelier stop motion avec Marion Jamault Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Atelier stop motion avec Marion Jamault
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11 12:30:00
2025-10-11
Venez créer votre film d’animation en stop motion (image par image) lors de cet atelier animé par Marion Jamault.
En lien avec l’exposition « Filante » accueillie à la médiathèque du 1er au 31 octobre 2025.
A partir de 7 ans .
English :
Come and create your own stop-motion animated film during this workshop led by Marion Jamault.
German :
Erstellen Sie in diesem von Marion Jamault geleiteten Workshop Ihren eigenen Stop-Motion-Animationsfilm (Bild für Bild).
Italiano :
Venite a creare il vostro film d’animazione in stop motion in questo workshop condotto da Marion Jamault.
Espanol :
Ven a crear tu propia película animada en stop motion en este taller dirigido por Marion Jamault.
