Atelier stop motion avec Marion Jamault Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Atelier stop motion avec Marion Jamault Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre samedi 11 octobre 2025.

Atelier stop motion avec Marion Jamault

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

2025-10-11

Venez créer votre film d’animation en stop motion (image par image) lors de cet atelier animé par Marion Jamault.

En lien avec l’exposition « Filante » accueillie à la médiathèque du 1er au 31 octobre 2025.

A partir de 7 ans .

English :

Come and create your own stop-motion animated film during this workshop led by Marion Jamault.

German :

Erstellen Sie in diesem von Marion Jamault geleiteten Workshop Ihren eigenen Stop-Motion-Animationsfilm (Bild für Bild).

Italiano :

Venite a creare il vostro film d’animazione in stop motion in questo workshop condotto da Marion Jamault.

Espanol :

Ven a crear tu propia película animada en stop motion en este taller dirigido por Marion Jamault.

