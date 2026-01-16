Atelier stop motion en papier découpé Bibliothèque Triangle Rennes
Atelier stop motion en papier découpé Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 11 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine
réservation conseillée
Les participants s’essaient à la technique utilisée par Samuel Ribeyron dans le film Le Secret des Mésanges : le stop-motion avec papier découpé.
Atelier animé par une animatrice professionnelle, Agathe Oléron. Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.
Début : 2026-03-11T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-11T17:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93