Atelier stop motion en papier découpé Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 11 mars, 15h00 réservation conseillée

Les participants s’essaient à la technique utilisée par Samuel Ribeyron dans le film Le Secret des Mésanges : le stop-motion avec papier découpé.

Atelier animé par une animatrice professionnelle, Agathe Oléron. Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



