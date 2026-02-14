Atelier stop motion en papier découpé, Bibliothèque Triangle, Rennes
réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00
Atelier animé par une animatrice professionnelle, Agathe Oléron. Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Les participants s’essaient à la technique utilisée par Samuel Ribeyron dans le film Le Secret des Mésanges : le stop-motion avec papier découpé. atelier créatif ados