Atelier stop motion en papier découpé, Bibliothèque Triangle, Rennes

Atelier stop motion en papier découpé Mercredi 11 mars, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

réservation conseillée

Début : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

Atelier animé par une animatrice professionnelle, Agathe Oléron. Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

Les participants s’essaient à la technique utilisée par Samuel Ribeyron dans le film Le Secret des Mésanges : le stop-motion avec papier découpé. atelier créatif ados