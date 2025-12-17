Atelier stop motion Cinéma Getari Enea Guéthary

Atelier stop motion Cinéma Getari Enea Guéthary samedi 20 décembre 2025.

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-12-20
2025-12-20

Séance de cinéma Panique à Noël à 14h15, suivie d’un atelier stop motion à 15h30 fabrication d’un film de Noël. Places limitées. Dès 7 ans.   .

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85 

