Atelier Stop Motion Le Croisic samedi 27 septembre 2025.

4 Rue du Traict Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

2025-09-27

Viens jouer les apprentis cinéastes autour du thème marin et crée en groupe un petit film d’animation en stop Motion..

Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

À partir de 6 ans. Sur inscription. .

4 Rue du Traict Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

