Atelier stop motion Médiathèque Le Croisty

Atelier stop motion

Médiathèque 11 bis rue des Écoles Le Croisty Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Dans le cadre du mois du numérique au Pays du Roi Morvan, cet atelier d’animation Pas à pas , en volume ou stop motion consiste à réaliser un petit film d’animation à l’aide d’une tablette numérique et d’objets réels en volume. Alors que les objets sont immobiles en eux-mêmes, cette technique permet de créer l’illusion qu’ils sont dotés d’un mouvement naturel. Différents types d’objets sont utilisés à cette fin des figurines articulées, des maquettes articulées, du papier plié, de la pâte à modeler… Le temps de cet atelier, les jeunes participants, à partir de 6 ans, deviennent ainsi des réalisateurs et réalisatrices en herbe en inventant un scénario puis en réalisant les décors avant de créer image par image leur propre film d’animation. À la fin de celui-ci, les films sont projetés comme au cinéma. Les participant-e-s repartent avec leur vidéo à visionner à la maison. .

Médiathèque 11 bis rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60

