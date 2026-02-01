Atelier Stop motion l’enchantrope, voyage d’image en image Ludythèque Moirans-en-Montagne

Atelier Stop motion l’enchantrope, voyage d’image en image

Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Début : 2026-02-18 15:00:00

Atelier Stop motion l’enchantrope, voyage d’image en image le 18 février à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.

En partenariat avec le cinéma de Moirans-en-Montagne.

Atelier à partir de 8 ans. Sur inscription, sous condition prendre son billet au cinéma pour la projection

du film d’animation Olivia à 17h. .

Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 35 86 cinema@moiransenmontagne.fr

