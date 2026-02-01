Atelier Stop motion l’enchantrope, voyage d’image en image Ludythèque Moirans-en-Montagne
Atelier Stop motion l’enchantrope, voyage d’image en image Ludythèque Moirans-en-Montagne mercredi 18 février 2026.
Atelier Stop motion l’enchantrope, voyage d’image en image
Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Atelier Stop motion l’enchantrope, voyage d’image en image le 18 février à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.
En partenariat avec le cinéma de Moirans-en-Montagne.
Atelier à partir de 8 ans. Sur inscription, sous condition prendre son billet au cinéma pour la projection
du film d’animation Olivia à 17h. .
Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 35 86 cinema@moiransenmontagne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Stop motion l’enchantrope, voyage d’image en image
L’événement Atelier Stop motion l’enchantrope, voyage d’image en image Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE