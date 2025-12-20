Atelier Stop Motion Léognan
Atelier Stop Motion Léognan dimanche 28 décembre 2025.
Atelier Stop Motion
Rue du 19 Mars 1962 Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Dans le cadre de Ça Cartoon à Léognan 2025.
A l’image de Wallace et Gromit, réalisation d’un petit film d’animation avec de la pâte à modeler et une application de Stop Motion.
A partir de 7 ans Durée 1h30 .
Rue du 19 Mars 1962 Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Stop Motion
L’événement Atelier Stop Motion Léognan a été mis à jour le 2025-12-17 par Sud Bordeaux Tourisme