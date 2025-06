Atelier Stop Motion Maison des jeunes Achères 14 juillet 2025 16:00

Atelier Stop Motion 14 – 18 juillet Maison des jeunes Yvelines

Début : 2025-07-14T16:00:00 – 2025-07-14T20:00:00

Fin : 2025-07-18T16:00:00 – 2025-07-18T20:00:00

Atelier Vidéo & Musique à l’Image

Plonge dans l’univers du cinéma image par image (stop motion) et découvre les coulisses du bruitage et de la musique de film !

Au programme : réalisation de courtes vidéos en animation image par image, puis création de leur univers sonore à travers un atelier de bruitage et de composition musicale.

Stage sur une semaine complète sur inscription ou en accès libre.

Durée d’une séance : 4h

Maison des jeunes 6 chemin d’Andrésy, Achères Achères 78260 La Petite-Arche Yvelines Île-de-France

© ecstaticplayground