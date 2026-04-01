Atelier stop-motion nippon Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch
Atelier stop-motion nippon Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch mardi 14 avril 2026.
Atelier stop-motion nippon
Mardi 14 avril 2026 de 14h à 16h. Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Atelier stop-motion Nippon animé par l’équipe de la Bibliothèque, le mardi 14 avril de 14h à 17h.
Vos enfants découvriront comment donner vie à des objets, personnages et décors en utilisant une technique bien connue du cinéma et du film d’animation. Un super moyen de développer l’imagination et de revoir la culture japonaise !
Durée 2h
De 8 à 12 ans
Entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles (12 enfants max)
Une animation qui entre dans le cadre de la programmation Escales au Japon ! .
Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Nippon stop-motion workshop led by the Library team, Tuesday April 14, 2pm to 5pm.
L’événement Atelier stop-motion nippon Allauch a été mis à jour le 2026-03-24 par Maison du Tourisme d’Allauch