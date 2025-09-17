Atelier stop-motion Cinéma La Bobine Quimperlé

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2025-09-17 16:00:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Avec la projection du film « Shaun le mouton La ferme en folie »

Déroulé

16h Projection du film

17h Atelier stop-motion (1h)

Un plateau de tournage de film d’animation installé dans la salle de cinéma et c’est parti !

Apprends l’animation image par image dans un décor prêt à accueillir tes personnages.

Fabrique, invente un histoire avec de la pâte à modeler et d’autres outils.

A partir de 3 ans. .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 06 04 57

