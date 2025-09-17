Atelier stop-motion Cinéma La Bobine Quimperlé
Atelier stop-motion Cinéma La Bobine Quimperlé mercredi 17 septembre 2025.
Atelier stop-motion
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère
Avec la projection du film « Shaun le mouton La ferme en folie »
Déroulé
16h Projection du film
17h Atelier stop-motion (1h)
Un plateau de tournage de film d’animation installé dans la salle de cinéma et c’est parti !
Apprends l’animation image par image dans un décor prêt à accueillir tes personnages.
Fabrique, invente un histoire avec de la pâte à modeler et d’autres outils.
A partir de 3 ans. .
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 06 04 57
