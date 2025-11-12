Atelier Stop Motion : séance spéciale pâte à modeler Bibliothèque Gutenberg Paris

A partir de deux albums jeunesse (« Petit Bleu et Petit Jaune » et « Petit Pois Carotte ») nous vous proposons de faire équipe autour de la conception d’un film animé en stop motion.

Vous participerez au choix des décors, mouvement des personnages, prises de vues.

Un atelier ludique et créatif spécial pâte à modeler.

Sur inscription, dès 8 ans.

Venez vous initier au stop motion et réaliser un court-métrage d’animation.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-12T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-12T15:00:00+02:00_2025-11-12T17:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/ https://www.facebook.com/BibGutenberg/