Nogent-l’Artaud

ATELIER Stop plastiques !

Nogent-l’Artaud Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12

ATELIER PRATIQUE GRATUIT ADULTE

Ciel, eau, sol, alimentation… le monde est envahi de plastiques. Quels sont les risques pour la santé et l’environnement ? Et surtout comment apprendre à s’en passer ? Vous repartirez avec votre bee’s wrap fait durant l’atelier et le plein d’idées et d’astuces pour dire adieu au plastique.

Stop plastiques ! Solutions et alternatives

Santé et environnement apprendre à faire autrement !

Vendredi 12 juin 2026, de 17h à 19h à Nogent l’Artaud (02)

Sur inscription: https://www.cpie-aisne.com/cpie/Content.aspx?ID=228938&EMAILID=53212781

Renseignement et inscription (places limitées) CPIE des Pays de l’Aisne,

03 23 80 03 03, contact@cpie-aisne.com, www.cpie-aisne.com

ATELIER PRATIQUE GRATUIT ADULTE

Ciel, eau, sol, alimentation… le monde est envahi de plastiques. Quels sont les risques pour la santé et l’environnement ? Et surtout comment apprendre à s’en passer ? Vous repartirez avec votre bee’s wrap fait durant l’atelier et le plein d’idées et d’astuces pour dire adieu au plastique.

Stop plastiques ! Solutions et alternatives

Santé et environnement apprendre à faire autrement !

Vendredi 12 juin 2026, de 17h à 19h à Nogent l’Artaud (02)

Sur inscription: https://www.cpie-aisne.com/cpie/Content.aspx?ID=228938&EMAILID=53212781

Renseignement et inscription (places limitées) CPIE des Pays de l’Aisne,

03 23 80 03 03, contact@cpie-aisne.com, www.cpie-aisne.com .

Nogent-l’Artaud 02310 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03

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English :

HANDS-ON WORKSHOP ? FREE ? ADULT

Sky, water, soil, food… the world is invaded by plastics. What are the health and environmental risks? And above all, how can we learn to do without them? You’ll leave with a bee?s wrap made during the workshop and lots of ideas and tips on how to say goodbye to plastic.

Stop plastics! Solutions and alternatives

Health and environment: learn to do things differently!

Friday June 12, 2026, from 5pm to 7pm at Nogent l?Artaud (02)

Registration required: https://www.cpie-aisne.com/cpie/Content.aspx?ID=228938&EMAILID=53212781

Information and registration (places limited) CPIE des Pays de l’Aisne,

03 23 80 03 03, contact@cpie-aisne.com, www.cpie-aisne.com

L’événement ATELIER Stop plastiques ! Nogent-l’Artaud a été mis à jour le 2026-05-28 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne