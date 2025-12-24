Atelier Stopmotion, Médiathèque d’Orist Orist

Atelier Stopmotion, Médiathèque d'Orist Orist samedi 7 février 2026.

Médiathèque d'Orist 40, allée du Fronton Orist Landes

2026-02-07
2026-02-07

Venez réaliser un film en stopmotion avec Nicolas Sarrade
Dès 8 ans
Gratuit, sur réservation
Médiathèque d'Orist 40, allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06  mediaorist@orange.fr

English : Atelier Stopmotion

Come and make a stop-motion film with Nicolas Sarrade
Ages 8 and up
Free, on reservation

