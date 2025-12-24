Atelier Stopmotion, Médiathèque d’Orist Orist
Atelier Stopmotion, Médiathèque d'Orist Orist samedi 7 février 2026.
Atelier Stopmotion
Médiathèque d’Orist 40, allée du Fronton Orist Landes
Gratuit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Venez réaliser un film en stopmotion avec Nicolas Sarrade
Dès 8 ans
Gratuit, sur réservation
Médiathèque d’Orist 40, allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr
English : Atelier Stopmotion
Come and make a stop-motion film with Nicolas Sarrade
Ages 8 and up
Free, on reservation
