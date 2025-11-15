Atelier : Storyboard Studio Nantais – Creative Maker Nantes

Tarif: 35€ sur inscription

Frédéric Martin, illustrateur, scénariste et dessinateur de bandes dessinées, professeur de dessin, de scénario et de storyboard, animera un atelier sur l’élaboration d’un storyboard à partir d’un scénario. Diplômé de l’école de communication visuelle et d’art graphique Brassart à Tours en 1989, il s’oriente très vite dans l’illustration et la bande dessinée. Ses livres sont édités chez Glénat, Delcourt et Futuropolis. Il reçoit le prix de la bande dessinée au festival Les utopiales en 2006 avec Après la guerre. Freddy Martin multiplie les expériences, scénarios de courts métrages, mise en scène de théâtre, il est le scénariste et un des illustrateurs du roman graphique Par la face nord sorti cette année aux éditions Daviken.

Au programme:

– Initiation au langage cinématographique lié au storyboard :

le plan.

les valeurs de plan.

les mouvements de caméra.

les axes caméra.

présentation de storyboards.

– Du scénario au storyboard, pratique.

Les ateliers du Labo s’adressent à toute personne souhaitant se perfectionner dans le domaine du cinéma. Tous les niveaux sont les bienvenus. Si vous avez un projet en cours, n’hésitez pas à apporter vos pages.

Studio Nantais – Creative Maker 70 Rue de Coulmiers, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

