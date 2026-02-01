Atelier Stratégie commerciale Tourcoing

Atelier Stratégie commerciale

59 rue de l’union Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Cet atelier participatif est conçu pour les porteurs de projet, entrepreneurs et équipes de vente qui souhaitent définir, structurer ou challenger leur stratégie commerciale, puis repartir avec un plan d’actions opérationnel.

Le principe est simple chaque participant présente rapidement son projet, puis l’animateur challenge les actions commerciales proposées afin de recommander des solutions alternatives ou correctives. Les solutions sont personnalisées, pratico pratiques, et peuvent être mises en place le jour même.

### **Objectifs**

* Clarifier votre stratégie commerciale et vos priorités

* Construire un plan d’actions concret et réaliste

* Améliorer votre prospection et votre efficacité commerciale

* Identifier les bons leviers et les bons outils pour gagner du temps

### **Contenu abordé**

* Les bonnes pratiques avant de lancer sa prospection

* Les fondamentaux de la vente

* Le social selling vendre via les réseaux sociaux

* Le personal branding et le développement de sa marque personnelle

* Mettre en place une hygiène commerciale pour dépasser ses objectifs

* Les outils pour gagner du temps identifier les décisionnaires, trouver les coordonnées des cibles, automatiser une partie de la prospection

### **Ressources**

Un support de présentation complet de plus de 130 slides, incluant de nombreuses ressources, est remis aux participants à l’issue de l’atelier.

### **Animation**

Atelier animé par Julien Le Maguer, consultant et formateur spécialisé dans la performance commerciale des PME, Le Maguer Consulting.

### **Public**

Porteurs de projet, entrepreneurs, dirigeants, équipes commerciales.

### **À prévoir**

Ordinateur portable conseillé pour prendre des notes et travailler sur son plan d’actions.

English :

This participative workshop is designed for project leaders, entrepreneurs and sales teams who want to define, structure or challenge their sales strategy, then leave with an operational action plan.

The principle is simple: each participant briefly presents his or her project, then the facilitator challenges the proposed sales actions to recommend alternative or corrective solutions. The solutions are personalized, practical and can be implemented on the same day.

### Objectives

* Clarify your sales strategy and priorities

* Build a concrete and realistic action plan

* Improve your prospecting and sales efficiency

* Identify the right levers and tools to save time

**Content covered**

* Best practices before starting prospecting

* Sales fundamentals

* Social selling: selling via social networks

* Personal branding and developing your personal brand

* Implementing sales hygiene to exceed your objectives

* Time-saving tools: identifying decision-makers, finding target contact details, automating part of the prospecting process

**Resources**

A complete presentation of over 130 slides, including numerous resources, is given to participants at the end of the workshop.

### **Animation**

Workshop led by Julien Le Maguer, consultant and trainer specializing in sales performance for SMEs, Le Maguer Consulting.

### **Public**

Project leaders, entrepreneurs, managers, sales teams.

**To be planned**

Laptop recommended for taking notes and working on action plans.

