Atelier | Street Art Place de la Bascule Bergerac

Atelier | Street Art

Place de la Bascule Atelier Garance Bergerac Dordogne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-06

Plonge dans l’univers du street art le temps de 3 jours créatifs à Bergerac !

Cet atelier propose aux enfants et adolescents de s’initier à différentes techniques artistiques création de blaze en 3D, portrait ou autoportrait à la bombe, et réalisation de pochoirs. Encadrés dans une ambiance conviviale, les participants découvriront également l’univers du street art à travers le visionnage d’un film et la visite de fresques.

Une expérience ludique et immersive pour développer sa créativité et s’exprimer librement, tout en découvrant les codes de cet art urbain incontournable.

Les places sont limitées et les réservations sont obligatoires, elles se font au 06 66 05 96 46 ou par mail à l’adresse suivante galeriegarance@gmail.com. .

Place de la Bascule Atelier Garance Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com

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English : Atelier | Street Art

L’événement Atelier | Street Art Bergerac a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides