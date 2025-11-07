Atelier Stretching Postural par GRL & bien-être Salle Cassin La Londe-les-Maures

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Stretching Postural par GRL & bien-être

Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures Var

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 11:00:00
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-11-07 2025-12-19

GRL & Bien-Être propose un atelier Stretching Postural qui aura lieu à 11h, à la salle Cassin.
Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 83 49 12  joelle.coasne@gmail.com

English : Postural Stretching workshop by GRL & bien-être

GRL & Bien-Être is offering a Postural Stretching workshop at 11am in the Salle Cassin.

German : Workshop Posturales Stretching von GRL & bien-être

GRL & Bien-Être bietet einen Workshop Posturales Stretching an, der um 11 Uhr in der Salle Cassin stattfindet.

Italiano : Laboratorio di stretching posturale a cura di GRL & bien-être

GRL & Bien-Être propone un workshop di stretching posturale alle 11 nella Salle Cassin.

Espanol :

GRL & Bien-Être propone un taller de estiramientos posturales a las 11h en la Sala Cassin.

