Atelier Stretching Postural par GRL & bien-être Salle Cassin La Londe-les-Maures
Atelier Stretching Postural par GRL & bien-être
Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures Var
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 11:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-11-07 2025-12-19
GRL & Bien-Être propose un atelier Stretching Postural qui aura lieu à 11h, à la salle Cassin.
Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 83 49 12 joelle.coasne@gmail.com
English : Postural Stretching workshop by GRL & bien-être
GRL & Bien-Être is offering a Postural Stretching workshop at 11am in the Salle Cassin.
German : Workshop Posturales Stretching von GRL & bien-être
GRL & Bien-Être bietet einen Workshop Posturales Stretching an, der um 11 Uhr in der Salle Cassin stattfindet.
Italiano : Laboratorio di stretching posturale a cura di GRL & bien-être
GRL & Bien-Être propone un workshop di stretching posturale alle 11 nella Salle Cassin.
Espanol :
GRL & Bien-Être propone un taller de estiramientos posturales a las 11h en la Sala Cassin.
L’événement Atelier Stretching Postural par GRL & bien-être La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var