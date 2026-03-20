Atelier String Art Spécial Enfants ! Dans mon atelier Araules

Atelier String Art Spécial Enfants !

Dans mon atelier 215 chemin de Ladrette Araules Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Crée ta décoration de Pâques en fil tendu

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Dans mon atelier 215 chemin de Ladrette Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 54 62 39 contact@stringart.fr

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English :

Create your own Easter decoration with stretched wire

L’événement Atelier String Art Spécial Enfants ! Araules a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire