Atelier studio Halloween Le Hangar Zéro Le Havre samedi 1 novembre 2025.

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

2025-11-01

Entrez dans l’univers sombre et fascinant d’Halloween avec l’atelier photo Studio Halloween de Polymage Zéro !

Venez costumé ou non, seul·e, entre ami·es ou en famille le studio vous ouvre ses portes pour des portraits effrayants, mystérieux ou décalés, dans une ambiance lumineuse et visuelle spécialement pensée pour l’occasion.

Sorcières, vampires, créatures étranges ou simples curieux·ses cet atelier est fait pour vous !

Laissez libre cours à votre créativité et repartez avec des photos uniques qui feront frissonner vos réseaux.

Places limitées Réservez vite via polymage.zero@gmail.com .

contact@lehangarzero.fr

