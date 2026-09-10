Informations pratiques

Torreilles

ATELIER SUBLIMER LES FRUITS & LÉGUMES D’AUTOMNE

7 avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 70 – 70 – 70

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 09:00:00

fin : 2026-11-21 12:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Un atelier convivial et gourmand, où l’on apprend autant à cuisiner qu’à partager et créer du lien autour de la table. Mélanie vous invite à découvrir une cuisine saine, vivante et gourmande, dans la simplicité et la convivialité, autour de produits locaux et de saison.

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7 avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie melanie@lacuisinequifaitdubien.com

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English :

A warm and delicious cooking workshop where you’ll learn not only how to cook but also how to share and build connections around the table. Mélanie invites you to discover healthy, vibrant, and delicious cuisine in a simple and welcoming atmosphere, featuring local and seasonal ingredients.

L’événement ATELIER SUBLIMER LES FRUITS & LÉGUMES D’AUTOMNE Torreilles a été mis à jour le 2026-09-10 par BIT DE TORREILLES