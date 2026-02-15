Atelier suivi d’un bal trad Le Chauchet
Atelier suivi d’un bal trad
Salle des fêtes Le Chauchet Creuse
Tarif : – –
De 19h00 à 20h00 Atelier pour apprendre à danser avec Caroline
A partir de 20h00 Bal Trad animé par le groupe Cara’Mel
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Le Chauchet 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 08 32 47 cdfchauchet@gmail.com
