Atelier : Supernova, le moteur de recherche des BU, et panorama des ressources en ligne Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Jeudi 26 mars, 13h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Qu’est-ce que Supernova ? Quelles ressources les BU proposent-elles et comment y accéder ? Découvrez le moteur de recherche des BU et les différentes ressources en lignes auxquelles vous avez accès

**Atelier organisé le jeudi 26 mars 2026 à 13h, dans la salle de formation de la BU Villejean Santé.**

**Supernova** est le moteur de recherche dans les collections documentaires des BU, qu’elles soient imprimées ou en ligne. Nous vous proposons un atelier pour vous faire découvrir les différentes fonctionnalités de Supernova et les nombreuses **ressources en ligne** auxquelles l’Université est abonnée.

**L’inscription est obligatoire :** elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.

[**Je m’inscris !**](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/je-decouvre-supernova-le-moteur-)

**Les ateliers de la BU :** **des formations courtes et gratuites !** Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.

[Découvrez la liste des thèmes et inscrivez-vous aux ateliers.](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/les-ateliers-de-la-bu)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T14:00:00.000+01:00

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233452

