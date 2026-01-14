Atelier sur la biodiversité Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Atelier sur la biodiversité

Samedi 14 février 2026 de 14h à 16h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

2026-02-14

Atelier sur la biodiversité et les menaces qui pèsent sur les mers et océans, animé par le Seaquarium.Enfants

Atelier pour enfants, axé sur la pollution marine, jeux de questions/réponses et supports pédagogiques sur les requins et la laisse de mer.



Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com

Workshop on biodiversity and threats to the seas and oceans, hosted by the Seaquarium.

